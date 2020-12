Tu si que vales Andrea Paris: “E’ stata un’esperienza traumatica” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tu si que vales Andrea Paris, il vincitore dell’ultima edizione ha raccontato un episodio della sua vita che per lui è stato un vero trauma. foto facebookIl programma di prima serata di Canale Cinque si è concluso da qualche settimana con la vittoria del prestigiatore che nel corso della puntata ha ricevuto tantissimi complimenti anche dai giudici e in particolare da Teo Mammuccari. Oggi a distanza di qualche settimana, torna al centro dell’attenzione per una confessione che riguarda la sua vita personale e che sembra averlo segnato per sempre, provocando un trauma che al momento sembra indelebile. Le sue parole sono state raccolte in una lunga intervista rilasciata per il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni: scopriamo insieme cosa ha raccontato il vincitore dello show di prima serata. LEGGI ANCHE>>> Striscia ... Leggi su chenews (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tu si que, il vincitore dell’ultima edizione ha raccontato un episodio della sua vita che per lui è stato un vero trauma. foto facebookIl programma di prima serata di Canale Cinque si è concluso da qualche settimana con la vittoria del prestigiatore che nel corso della puntata ha ricevuto tantissimi complimenti anche dai giudici e in particolare da Teo Mammuccari. Oggi a distanza di qualche settimana, torna al centro dell’attenzione per una confessione che riguarda la sua vita personale e che sembra averlo segnato per sempre, provocando un trauma che al momento sembra indelebile. Le sue parole sono state raccolte in una lunga intervista rilasciata per il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni: scopriamo insieme cosa ha raccontato il vincitore dello show di prima serata. LEGGI ANCHE>>> Striscia ...

Magdi31622794 : @Ginevrastenica @GrandeFratello Perché la “Tu sì que vales “ non era così?....tutti potevano vincere tranne quel im… - maryxbangtan : Dynamite in Italia: pubblicità della Samsung, gf vip, amici, tu si que vales, radio, collegio... questa è la tv che voglio vedere - TvCircle1 : @OltreTv @MasterAb88 Due milioni sotto. Così come sempre sotto a Tu si que vales. - Tony15989300 : @PaolaFe29561888 @TuaSorella_85 Sei sempre un amore Paola, Tu si que Vales ! - angeloarabia : @ChristianTolve bene. hai rispettato anche il distanziamento. tu si que vales. -