Trasporti, a Napoli scatta la rivolta degli autisti di scuolabus (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Trasporto scolastico in ginocchio nella città di Napoli. Anche nella mattina del 9 dicembre gli autisti di scuolabus in presidio in piazza Plebiscito. Assodiritti che punta il dito contro le istituzioni 'colpevoli' di "aver impedito al settore e ai suoi lavoratori di poter lavorare onestamente distruggendo così intere famiglie". La categoria rivendica come il trasporto scolastico sia "un servizio di eccellenza a Napoli che non è mai stato valorizzato dalla istituzioni. Si tratta – afferma Carlo Di Dato – di un servizio fornito da donne e uomini che godono di immensa fiducia da parte delle famiglie che ci affidano i loro figli per accompagnarli da casa a scuola a viceversa e a cui da marzo è impedito di lavorare". In particolare l'associazione punta il dito contro la Regione Campania che "non si è preoccupata di ...

Trasporto scolastico in ginocchio nella città di Napoli. Anche nella mattina del 9 dicembre gli autisti di scuolabus in presidio in piazza Plebiscito. Assodiritti che punta il dito contro le istituzioni ...

