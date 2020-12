Garante sciopero a sindacati: contenere disagi sciopero PA per pandemia (Di martedì 8 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il Garante per gli scioperi lancia un appello ai sindacati – Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl e Uil-Pa – che hanno deciso di procedere ad oltranza con lo sciopero nella PA domani 9 dicembre, nonostante la convocazione di un tavolo il giorno successivo da parte della Ministra Fabiana Dadone. La Commissione di garanzia “pur riconoscendo l’importanza fondamentale del diritto di sciopero quale strumento, di rilevanza costituzionale, di partecipazione democratica alla vita del Paese anche nei momenti di maggiore crisi”, ha invitato le organizzazioni sindacali ad “adottare, specialmente nelle regioni e nei territori più critici, ogni misura, anche straordinaria, ritenuta utile a mitigare e contenere i disagi per i cittadini, già profondamente provati ... Leggi su quifinanza (Di martedì 8 dicembre 2020) (Teleborsa) – Ilper gli scioperi lancia un appello ai– Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl e Uil-Pa – che hanno deciso di procedere ad oltranza con lonella PA domani 9 dicembre, nonostante la convocazione di un tavolo il giorno successivo da parte della Ministra Fabiana Dadone. La Commissione di garanzia “pur riconoscendo l’importanza fondamentale del diritto diquale strumento, di rilevanza costituzionale, di partecipazione democratica alla vita del Paese anche nei momenti di maggiore crisi”, ha invitato le organizzazioni sindacali ad “adottare, specialmente nelle regioni e nei territori più critici, ogni misura, anche straordinaria, ritenuta utile a mitigare eper i cittadini, già profondamente provati ...

Nelle celle digiuno e cibo per i poveri. Il pane giusto che fa liberi

Alla colletta alimentare 2020 stanno partecipando tante persone detenute nelle carceri, offrendo cibo o piccole somme di denaro poi utilizzate per l’acquisto di alimenti ...

