Maltempo, Italia in ginocchio: crolli e allagamenti (Di domenica 6 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Da 48 ore i vigili del fuoco sono impegnati nel Centro-Nord in interventi di soccorso dovuti al Maltempo che sta colpendo Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e Toscana. Anche il Sud risulta colpito da pioggia e forte vento che hanno provocato danni e disagi in Sicilia, da est a ovest. Maltempo, in Emilia Impronta Unika.

