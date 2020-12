Bundesliga | spettacolo e gol tra Bayern e Lipsia | 3-3

Leggi su itasportpress

(Di domenica 6 dicembre 2020) Il big match della decima giornata ditrasi è chiuso in parità. All'Allianz uno spettacolare 3-3 con girandola di reti ed emozioni. Ilha sofferto le ripartenze degli ospiti che hanno approfittato di diversi errori della difesa per battere Neuer in tre occasioni. Muller in giornata ha rimesso le cose a posto ma anche da rimarcare la bella prova del 17enne Musiala autore di un grande gol. La giornata disi era aperta con il derby di Berlino: l’ Hertha batte l’Union per 3-1 grazie a una doppietta di Piatek, dopo i goal di Awoniyi e di Pekarik. Espulso Andrich nel primo tempo. Solo pari per il Borussia Dortmund nel match di sabato contro l’Eintracht: a Francoforte padroni di casa in vantaggio con Kamada, dunque il goal di Reyna nella ripresa. ...