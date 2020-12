Appende foto Falcone e Padrino nel suo locale, tribunale tedesco: “Nome Falcone non merita tutela” (Di venerdì 4 dicembre 2020) . Dopo ricorso della sorella Maria Il titolare di una pizzeria a Francoforte sul Meno (Germania), ha deciso di chiamare il suo locale “Falcone e Borsellino“. Sui muri della pizzeria ha appeso la nota foto di Tony Gentile in cui appaiono L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 4 dicembre 2020) . Dopo ricorso della sorella Maria Il titolare di una pizzeria a Francoforte sul Meno (Germania), ha deciso di chiamare il suoe Borsellino“. Sui muri della pizzeria ha appeso la notadi Tony Gentile in cui appaiono L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Appende foto Appende foto Falcone e Padrino nella sua pizzeria, tribunale tedesco: “Qui nome Falcone non merita tutela” MeteoWeek Mafia, tribunale tedesco, nome Falcone non merita tutela, respinto ricorso contro pizzeria di Francoforte

Sui muri del locale ha appeso la celebre foto di Tony Gentile che ritrae insieme i giudici e accanto ha messo l’immagine di don Vito Corleone interpretato da Marlon Brando nel celebre film Il Padrino.

