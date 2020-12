Giappone, entro il 2030 sarà vietato vendere auto alimentate a benzina (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il governo del Giappone è vicino a decretare il divieto di vendita di veicoli alimentati unicamente a benzina entro la metà del prossimo decennio.Lo hanno annunciato ieri funzionari del governo citati dall’agenzia di stampa “Kyodo”. L’obiettivo della decisione sarebbe quello di promuovere la conversione dell’intero parco auto Giapponese a modalità di propulsione alternative. Come l’ibrido, l’elettrico e le celle di combustibile, nell’ambito della campagna per il conseguimento della neutralità carbonica entro il 2050. Un gruppo di esperti del ministero dell’Economia, del commercio e dell’industria inserirà il nuovo obiettivo in un documento programmatico che verrà presentato entro la fine di quest’anno. Le vendite di auto ad emissioni ridotte in ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il governo delè vicino a decretare il divieto di vendita di veicoli alimentati unicamente ala metà del prossimo decennio.Lo hanno annunciato ieri funzionari del governo citati dall’agenzia di stampa “Kyodo”. L’obiettivo della decisione sarebbe quello di promuovere la conversione dell’intero parcose a modalità di propulsione alternative. Come l’ibrido, l’elettrico e le celle di combustibile, nell’ambito della campagna per il conseguimento della neutralità carbonicail 2050. Un gruppo di esperti del ministero dell’Economia, del commercio e dell’industria inserirà il nuovo obiettivo in un documento programmatico che verrà presentatola fine di quest’anno. Le vendite diad emissioni ridotte in ...

(ANSA) - TOKYO, 03 DIC - Il governo giapponese si prepara a eliminare gradualmente la vendita di automobili a motore diesel e benzina per favorire la transizione verso una mobilità più sostenibile a l ...

