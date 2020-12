George Clooney: 'I nostri gemelli usano l'italiano contro di noi'. Il segreto imbarazzante svelato al Kimmel Show (Di giovedì 3 dicembre 2020) Baby Clooney VS papà George . Il bell'attore ha svelato al Jimmy Kimmel Show che i due gemelli di tre anni, Ella e Alexander , avuti dalla moglie Amal Alamuddin , parlano un italiano fluente - George ... Leggi su leggo (Di giovedì 3 dicembre 2020) BabyVS papà. Il bell'attore haal Jimmyche i duedi tre anni, Ella e Alexander , avuti dalla moglie Amal Alamuddin , parlano unfluente -...

BreakingItalyNe : RT @leggoit: George #Clooney: «I nostri gemelli usano l'italiano contro di noi». Il segreto imbarazzante svelato al Kimmel Show https://t.c… - leggoit : George #Clooney: «I nostri gemelli usano l'italiano contro di noi». Il segreto imbarazzante svelato al Kimmel Show - socialmiliac : George Clooney: 'I nostri gemelli usano l'italiano come arma contro di noi' - menora1 : George Clooney: 'I nostri gemelli usano l'italiano come arma contro di noi' - estornudoauto : RT @repubblica: George Clooney: 'I nostri gemelli usano l'italiano come arma contro di noi' -

Ultime Notizie dalla rete : George Clooney George Clooney: "I nostri gemelli usano l'italiano come arma contro di noi" la Repubblica George Clooney: «I nostri gemelli usano l'italiano contro di noi». Il segreto imbarazzante svelato al Kimmel Show

Baby Clooney VS papà George. Il bell’attore ha svelato al Jimmy Kimmel Show che i due gemelli di tre anni, Ella e Alexander, avuti dalla moglie Amal Alamuddin, parlano un ...

George Clooney scioccato dai suoi figli. Quello che fanno è sorprendente!

I figli dell’attore hanno trovato un modo molto divertente per sfidare i genitori: l’Italiano. La passione del divo hollywoodiano George Clooney per l’Italia è ben conosciu ...

Baby Clooney VS papà George. Il bell’attore ha svelato al Jimmy Kimmel Show che i due gemelli di tre anni, Ella e Alexander, avuti dalla moglie Amal Alamuddin, parlano un ...I figli dell’attore hanno trovato un modo molto divertente per sfidare i genitori: l’Italiano. La passione del divo hollywoodiano George Clooney per l’Italia è ben conosciu ...