Francesca Nanni è il nuovo procuratore generale di Milano | è la prima volta per una donna

Leggi su tpi

(Di giovedì 3 dicembre 2020)a capo della Procuradiè ildi. A nominarla è stato, a maggioranza, il plenum del Csm questa mattina, giovedì 3 dicembre. È lache unaricopre l’incarico al vertice della procuradel capoluogo lombardo., 60 anni, ex capo della procura di Cuneo e attualedi Cagliari, ha ottenuto in plenum 14 preferenze, contro gli 8 voti andati all’altro candidato, Fabio Napoleone, ex consigliere del Csm ed ex...