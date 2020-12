All Together Now, ufficiale: si trasferisce al sabato (Di martedì 1 dicembre 2020) La fine di Tu si Que Vales, il ritorno della doppia serata del Grande Fratello Vip ma soprattutto i buoni ascolti di All Together Now permettono a Michelle Hunzicher di conquistare la prima serata del sabato di Canale 5… Michelle Hunziker e la sua giuria di cantanti viene promossa al sabato sera, in prima serata, su Canale 5. Una promozione “seguendo gli orientamenti positivi del pubblico”, così scrive Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 1 dicembre 2020) La fine di Tu si Que Vales, il ritorno della doppia serata del Grande Fratello Vip ma soprattutto i buoni ascolti di AllNow permettono a Michelle Hunzicher di conquistare la prima serata deldi Canale 5… Michelle Hunziker e la sua giuria di cantanti viene promossa alsera, in prima serata, su Canale 5. Una promozione “seguendo gli orientamenti positivi del pubblico”, così scrive Articolo completo: dal blog SoloDonna

