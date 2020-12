Barcellona Coutinho si ritrova e pensa in grande: “Lotteremo per vincere la Liga” (Di lunedì 30 novembre 2020) Dopo il successo conquistato per 4-0 contro l'Osasuna, c'è gloria anche per Philippe Coutinho. Il brasiliano, tanto discusso nelle ultime annate, è tornato ad essere protagonista con il Barcellona e nell'ultima sfida di campionato ha potuto prendere parte attivamente alla festa blaugrana con un gol. Intervistato da Movistar, l'ex Inter, Liverpool e Bayern Monaco ha guardato avanti con grande ambizione.Coutinho punta al titolocaption id="attachment 1058589" align="alignnone" width="470" Coutinho (getty images)/caption"Stiamo lavorando bene e allo stesso tempo proviamo anche a divertrci. Abbiamo giocato tutti una grande partita", ha detto Coutinho dopo il poker all'Osasuna. "Quando ti infortuni e torni è difficile ma sto cercando di tornare al livello migliore".Poi un ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 30 novembre 2020) Dopo il successo conquistato per 4-0 contro l'Osasuna, c'è gloria anche per Philippe. Il brasiliano, tanto discusso nelle ultime annate, è tornato ad essere protagonista con ile nell'ultima sfida di campionato ha potuto prendere parte attivamente alla festa blaugrana con un gol. Intervistato da Movistar, l'ex Inter, Liverpool e Bayern Monaco ha guardato avanti conambizione.punta al titolocaption id="attachment 1058589" align="alignnone" width="470"(getty images)/caption"Stiamo lavorando bene e allo stesso tempo proviamo anche a divertrci. Abbiamo giocato tutti unapartita", ha dettodopo il poker all'Osasuna. "Quando ti infortuni e torni è difficile ma sto cercando di tornare al livello migliore".Poi un ...

