Napoli-Roma | Gattuso | ' Grandi | ora alziamo il livello'

(Di lunedì 30 novembre 2020) Quattro gol, poker pulito. Ilbatte 4-0 lanel segno di Maradona. Apre Insigne con dedica per Diego, chiude Politano allo stesso modo. Nel mezzo Fabian Ruiz e Mertens: "Sono contento per ...

angelomangiante : Lo dico sottovoce. È una mia speranza, nulla più. Bruno Conti in ginocchio da Maradona ci ricorda il rispetto tra… - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliRoma ?? - pisto_gol : Nap-Rom 4:0 Nello stadio Maradona,con la maglia dell’Argentina, il Napoli domina una Roma in difficoltà : segna Ins… - zazoomblog : Roma Dzeko: «Dimentichiamo il Napoli e svegliamoci. La Serie A è lunga» - #Dzeko: «Dimentichiamo #Napoli - santecchi : RT @fanpage: #NapoliRoma, emozionante omaggio a #Maradona prima del fischio d'inizio -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Roma

Queste le dichiarazioni di Paulo Fonseca, allenatore della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con il Napoli: FONSECA A SKY SPORT Poco coraggio e poca determinazione Si sono d’accordo, n ...Risultato in tempo reale di Milan-Fiorentina di Serie A. Aggiornamenti in diretta live minuto per minuto sulla partita di oggi a San Siro.