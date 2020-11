Lo Spezia pareggia nel recupero | 2-2 col Cagliari alla Sardegna Arena

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 29 novembre 2020)(ITALPRESS) –no 2-2e ottengono un buon punto che muove la classifica di entrambe. E’ il giorno del cordoglio per Diego Armando Maradona ma anche per i 3 morti di Bitti dopo l’alluvione che ha colpito nelle ultime ore la, ricordati da un minuto di silenzio prima del calcio d’inizio. Per il numero 10 argentino stop al 10? in suo ricordo. In campo la squadra di Italiano conferma la mentalità propositiva e impone i suoi ritmi di giocosquadra di casa, sfruttando soprattutto le incursioni sulla fascia sinistra dell’ex Farias e di Bastoni. Proprio l’extano ha la prima occasione per il vantaggio, ma sul suo tiro potente da dentro l’area Cragno si ...