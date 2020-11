Ascolti TV | Sabato 28 novembre 2020 Tú sí Que Vales chiude col botto 33 1% AD10S Diego 8 5%

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 29 novembre 2020)Nella serata di ieri,28, su Rai1, in onda dalle 21.56 alle 23.20, ha conquistato 2.191.000 spettatori pari all’8.5% di share. Su Canale 5 la finale di Tú sí Que, in onda dalle 21.38 alle 25.38, ha raccolto davanti al video 6.165.000 spettatori pari al 33.1% di share (qui i dati della finale dello scorso anno). Su Rai2 S.W.A.T. è stato seguito da .000 spettatori (%) e Criminal Minds da .000 spettatori (%). Su Italia 1 La Bella e la Bestia ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 The Bourne Legacy totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Un Colpo Perfetto ha registrato ...