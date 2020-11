Che Tempo Che Fa domenica 29 novembre gli ospiti: Diodato, David Sassoli, Luca Zaia (Di domenica 29 novembre 2020) Che Tempo Che Fa domenica 29 novembre, gli ospiti: David Sassoli, Diodato, Luca Zaia domenica 29 novembre su Rai 3 nuova serata all’insegna di Che Tempo Che Fa e dalla “gang” di Fabio Fazio, conduttore e traghettatore delle diverse anime del programma con l’Anteprima tra le 20 e le 20.30, il Che Tempo Che Fa vero e proprio al centro e il Tavolo dalle 23:00. Accanto a Fabio Fazio le presenze fisse del programma Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Tutta la trasmissione è anche in live streaming su Rai Play dove poi è disponibile on demand. Gli ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 29 novembre 2020) CheChe Fa29, gli29su Rai 3 nuova serata all’insegna di CheChe Fa e dalla “gang” di Fabio Fazio, conduttore e traghettatore delle diverse anime del programma con l’Anteprima tra le 20 e le 20.30, il CheChe Fa vero e proprio al centro e il Tavolo dalle 23:00. Accanto a Fabio Fazio le presenze fisse del programma Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Tutta la trasmissione è anche in live streaming su Rai Play dove poi è disponibile on demand. Gli ...

FBiasin : È talmente faticoso far funzionare la propria, di vita, che mettersi a giudicare quella degli altri pare proprio te… - UEFAcom_it : 'La storia più grande è stata quella col Napoli. A quel tempo era il miglior calciatore del mondo. Maradona è anda… - RadioItalia : “Mi spiace, ma un domani non ci sarà, un po' come le storie su Instagram, con te soltanto tempo che se ne va, che s… - foolsgiuls : Oggi dedico le 00:07 a tutte le persone che devono ancora trovarsi e capire chi sono o chi vogliono essere. Io cred… - badnina016 : Vi è mai successo di attraversare un periodo particolarmente no, in cui ogni cosa va male E nello stesso tempo vede… -

Ultime Notizie dalla rete : Che Tempo Che tempo che fa: Luca Zaia, Gino Strada e... OSPITI E ANTICIPAZIONI Affaritaliani.it Non ho voglia di studiare: sconfiggi il nemico N°1 degli studenti e smetti di arrivare impreparato agli esami

Non ho voglia di studiare ?? Non ho nessunissima voglia di studiare! Sfido chiunque sulla terra di non aver mai detto almeno una volta nella vita questa frase. Anzi, di non averla detta almeno una vol ...

Milano, cadavere davanti a ospedale: indagati due conducenti Amsa

Sarebbero stati individuati i presunti pirati della strada che hanno investito e ucciso un clochard, il cui corpo è stato trovato attorno alle 7 ...

Non ho voglia di studiare ?? Non ho nessunissima voglia di studiare! Sfido chiunque sulla terra di non aver mai detto almeno una volta nella vita questa frase. Anzi, di non averla detta almeno una vol ...Sarebbero stati individuati i presunti pirati della strada che hanno investito e ucciso un clochard, il cui corpo è stato trovato attorno alle 7 ...