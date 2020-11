Halo Infinite: 343 Industries parla delle sue intenzioni riguardo al gioco (Di venerdì 27 novembre 2020) 343 Industries è tornata sullo spinoso problema comunicativo riguardante Halo Infinite. Ecco quando avremo nuovi aggiornamenti sul gioco più atteso di casa Microsoft Tra i tanti fatti della cronaca videoludica recente uno ne ha fatto discutere molto più di tanti altri. Ci riferiamo chiaramente al “caso” Halo Infinite. Il gioco era stato designato da Microsoft come prode paladino destinato a brandire il vessillo di Xbox Series X. Il titolo avrebbe dovuto offrire alla community un valido motivo per scegliere la nuova console della casa di Redmond piuttosto che quella della rivale Sony. Tanto, invece, è stato lo sdegno del pubblico alla vista del primo trailer dell’attesissima esclusiva che Microsoft è stata costretta ad un perentorio rinvio del gioco. ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 27 novembre 2020) 343è tornata sullo spinoso problema comunicativo riguardante. Ecco quando avremo nuovi aggiornamenti sulpiù atteso di casa Microsoft Tra i tanti fatti della cronaca videoludica recente uno ne ha fatto discutere molto più di tanti altri. Ci riferiamo chiaramente al “caso”. Ilera stato designato da Microsoft come prode paladino destinato a brandire il vessillo di Xbox Series X. Il titolo avrebbe dovuto offrire alla community un valido motivo per scegliere la nuova console della casa di Redmond piuttosto che quella della rivale Sony. Tanto, invece, è stato lo sdegno del pubblico alla vista del primo trailer dell’attesissima esclusiva che Microsoft è stata costretta ad un perentorio rinvio del. ...

