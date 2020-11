Courteney Cox rispolvera l’iconico tacchino di “Friends”: l’esilarante video (Di venerdì 27 novembre 2020) Calarsi nello spirito del Thanksgiving day non è mai stato così divertente. Memore dei bei tempi passati sul set di “Friends“, Courteney Cox saluta gli appassionati della serie cult con una citazione televisiva che non può passare inosservata. E così, quel tacchino che trasformò la nevrotica Monica Geller in una creatura mistica al pari di un Minotauro, ma con la testa da animale e il corpo da donna, ritorna nostalgico sull’account Instagram dell’attrice. Correva la quinta stagione di una serie che difficilmente verrà dimenticata. Quell’ottavo episodio dedicato al giorno del Ringraziamento reca con se un immagine iconica quanto esilarante. Come vuole la tradizione, fu il tacchino il protagonista di quella geniale gag o, forse è meglio dire, che fu il tacchino sopra la testa di Monica a rubare la scena. In una mise ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 27 novembre 2020) Calarsi nello spirito del Thanksgiving day non è mai stato così divertente. Memore dei bei tempi passati sul set di “Friends“,Cox saluta gli appassionati della serie cult con una citazione televisiva che non può passare inosservata. E così, quelche trasformò la nevrotica Monica Geller in una creatura mistica al pari di un Minotauro, ma con la testa da animale e il corpo da donna, ritorna nostalgico sull’account Instagram dell’attrice. Correva la quinta stagione di una serie che difficilmente verrà dimenticata. Quell’ottavo episodio dedicato al giorno del Ringraziamento reca con se un immagine iconica quanto esilarante. Come vuole la tradizione, fu ilil protagonista di quella geniale gag o, forse è meglio dire, che fu ilsopra la testa di Monica a rubare la scena. In una mise ...

