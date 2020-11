Coronavirus - Si allentano le restrizioni in cinque Regioni

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 27 novembre 2020) Da domenica 29 novembre Calabria, Lombardia e Piemonte diventeranno zone arancioni, mentre la Liguria e la Sicilia passeranno nella zona gialla. A comunicarlo è stato il ministro della Sanità Roberto Speranza, che ha firmato l'ordinanza per la modifica della classificazione di questesecondo le regole imposte dal Dpcm 3 novembre. La diminuzione dei contagi in queste zone d'Italia ha permesso di allentare lefinora imposte, ma i tecnici del governo continueranno a monitorare la situazione e, in caso di variazioni significative, potrebbero modificare nuovamente l'inquadramento delle varie. Le regole per le zone arancioni. Il passaggio da zona rossa ad arancione consentirà ai cittadini residenti in Calabria, Lombardia e Piemonte di avere una maggiore libertà di spostamento all'interno ...