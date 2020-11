Manovra, il centrodestra si spacca: Berlusconi annuncia il sì, Salvini e Meloni aspettano (Di giovedì 26 novembre 2020) ROMA – Il gruppo di Forza Italia alla Camera voterà lo scostamento di bilancio. Il via libera è arrivato direttamente da Silvio Berlusconi. Nel corso di una riunione con i deputati azzurri (collegato al telefono) l’ex premier ha riferito che il governo si appresta ad accettare le proposte del centrodestra. SALVINI: PRESENTATE PROPOSTE COME CENTRODESTRA UNITO Leggi su dire (Di giovedì 26 novembre 2020) ROMA – Il gruppo di Forza Italia alla Camera voterà lo scostamento di bilancio. Il via libera è arrivato direttamente da Silvio Berlusconi. Nel corso di una riunione con i deputati azzurri (collegato al telefono) l’ex premier ha riferito che il governo si appresta ad accettare le proposte del centrodestra. SALVINI: PRESENTATE PROPOSTE COME CENTRODESTRA UNITO

