‘Gf Vip 5’, l’ex tronista Giulio Raselli demolisce Andrea Zelletta e Selvaggia Roma: ecco cosa ha dichiarato (Di giovedì 26 novembre 2020) Ha letteralmente “demolito” Selvaggia Roma e Andrea Zelletta, l’ex tronista di Uomini e Donne Giulio Raselli, nel corso della sua ospitata a Casa Chi: Io con Zelletta ho avuto a che fare, diciamo che lui ha sempre cercato di stuzzicarmi anche quando io facevo il corteggiatore. Però quando ero sul trono, nel corso di una puntata lui è venuto come ospite: già il giorno prima si era un po’ organizzato durante una diretta dicendo che io ero presuntuoso, arrogante ecc ecc, il giorno dopo in studio dice le stesse cose. Per quale motivo? Per prendersi tre secondi di applausi, perché chiaramente è andato dietro al branco. Dietro le quinte, poi la sua ragazza (Natalia Paragoni, ndr) mi dice: “Appena avrai la scelta ce ne andremo a cena tutti ... Leggi su isaechia (Di giovedì 26 novembre 2020) Ha letteralmente “demolito”di Uomini e Donne, nel corso della sua ospitata a Casa Chi: Io conho avuto a che fare, diciamo che lui ha sempre cercato di stuzzicarmi anche quando io facevo il corteggiatore. Però quando ero sul trono, nel corso di una puntata lui è venuto come ospite: già il giorno prima si era un po’ organizzato durante una diretta dicendo che io ero presuntuoso, arrogante ecc ecc, il giorno dopo in studio dice le stesse cose. Per quale motivo? Per prendersi tre secondi di applausi, perché chiaramente è andato dietro al branco. Dietro le quinte, poi la sua ragazza (Natalia Paragoni, ndr) mi dice: “Appena avrai la scelta ce ne andremo a cena tutti ...

