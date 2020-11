Filippo Nardi tra i dieci nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip? (Di giovedì 26 novembre 2020) L’ex inviato de Le Iene sarà uno dei nuovi concorrenti del GF Vip 5 A svelare il nome di uno dei dieci concorrenti è dal suo profilo Instagram il direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti. Un post inequivocabile: un selfie di Filippo Nardi con la didascalia che recita così: “Filippo Nardi tra i nuovi concorrenti del GF Vip”. Filippo ex inviato de Le Iene, in passato ha partecipato all’edizione numero due del GF nip. Famosa la sua sfuriata per le sigarette. “Quella famosa sfuriata fu solo il picco di una discussione cominciata tre giorni prima – aveva spiegato in un’intervista Nardi-. Non mi piaceva essere stuzzicato; così mi misi in un angolo a farmi i ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 26 novembre 2020) L’ex inviato de Le Iene sarà uno deidel GF5 A svelare il nome di uno deiè dal suo profilo Instagram il direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti. Un post inequivocabile: un selfie dicon la didascalia che recita così: “tra idel GF”.ex inviato de Le Iene, in passato ha partecipato all’edizione numero due del GF nip. Famosa la sua sfuriata per le sigarette. “Quella famosa sfuriata fu solo il picco di una discussione cominciata tre giorni prima – aveva spiegato in un’intervista-. Non mi piaceva essere stuzzicato; così mi misi in un angolo a farmi i ...

monheritier : Filippo Nardi uno dei nuovi 9 concorrenti di #gfvip #grandefratello - LadyNews_ : #GrandeFratelloVip 2020 news, #RiccardoSignoretti: '#FilippoNardi è il nuovo concorrente' - Alberto_Pinto : Ma perché Filippo Nardi sí e Mascia Ferri no? #gfvip - Emily59198374 : Cmq a parte simpatie o meno, io il nuovo cast non riesco ad accettarlo! Entrasse tutta gente come urtis un conto, m… - itsjenx2 : @eccociquaa E fu così che assistemmo al remake di Filippo Nardi -