Decapitata la statua della Madonna a Marghera

(Di giovedì 26 novembre 2020) VENEZIA – "Nelle prime ore della notte scorsa, la statua della Madonna di Piazzale Giovannacci a Marghera ha subito un grave atto vandalico: il monumento è stato decapitato e le mani sono state mozzate. Un gesto che offende la nostra città, la nostra storia e i nostri valori", commenta il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. "Ho subito dato disposizione ai tecnici dei lavori pubblici perché la statua sia prontamente riparata e riportata al suo splendore", continua Brugnaro, che ringrazia le Forze dell'ordine intervenute e avverte: "Grazie al sistema di videosorveglianza, il responsabile del gesto è stato identificato, fermato e messo a disposizione dell'Autorità giudiziaria".