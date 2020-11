Messaggio Medjugorje 25 novembre 2020 | “Questo è il tempo dell’amore”

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Come ogni 25 del mese a partire dal 1981 (quando avvenne la prima apparizione, il 24 giugno) i fedeli di tutto il mondo attendono ildella Madonna di, che verrà riportato come sempre dalla veggente Marija. In coda potete leggere ildella Regina della Pace di oggi 25. Di seguito, L'articolo NewNotizie.it.

DomenicoPalagia : RT @CiaoKarol: Medjugorje. Messaggio del 25 novembre 2020 a Marija: ‘Riconciliatevi con Dio e vedrete miracoli!’: Ecco le parole della Gosp… - AmiciMedjugorje : Messaggio del 25 Novembre 2020 alla veggente Marija di Medjugorje - cattolicoromano : RT @KattInForma: Regina della Pace, Medjugorje: Messaggio del 25 Novembre 2020 - MariaBellantuo3 : Medjugorje: Messaggio della Regina della Pace del 25 novembre 2020 - KattInForma : Regina della Pace, Medjugorje: Messaggio del 25 Novembre 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Messaggio Medjugorje

Triduo di preghiera in attesa del messaggio della Gospa. Abbiamo pensato di creare un triduo di preghiera, da recitare ogni giorno (per tre giorni) in attesa delle parole della Vergine ai veggenti. 2° ...La grande attesa per le parole della Gospa a Medjugorje ritorna anche per questo 25 novembre 2020, proprio in un momento nel quale da un lato si accende la speranza che porta l’Avvento, che inizierà l ...