Inter, Lukaku incontenibile: nel 2020 solo Lewandowski, CR7 e Haaland meglio di lui (Di lunedì 23 novembre 2020) Romelu Lukaku sempre al più centro dell'Inter: nel 2020 solo Haaland, Cristiano Ronaldo e Lewandowski hanno segnato di più L'Inter si aggrappa, letteralmente, alle spalle di Romelu Lukaku. Il belga è al centro del mondo nerazzurro e il 2020 è stato il suo miglior anno dal punto di vista realizzativo. Come riporta La Gazzetta dello Sport nei cinque campionati top solamente Lewandowski (38), Cristiano Ronaldo (33) e Haaland (31) hanno superato i suoi 29 gol segnati da gennaio. Numeri che la dicono lunga sull'apporto che dà alla squadra, che senza il suo totem aveva raccolto solo un pari deludente con il Parma e una sconfitta sciagurata contro il Real.

Inter : ?? | FINITA!!! Ma che partita è stata??! ?? #InterTorino 4?-2? ?? Zaza 47' ?? Ansaldi (rig) 62' ?? #Sanchez 64' ??… - Inter : ???? | BIIIIIIG ROOOOOOOOOMMMMMM!!!! 84' - Rimonta completata!!!! Fallo in area su Hakimi confermato dal VAR,… - Inter : ?? | TOOOOROOOOOO!!!! 90' - Spettacolare ripartenza nerazzurra, #Lukaku d'esterno trova in area #Lautaro che deve s… - passione_inter : Lukaku è da record: sono 30 i gol in 43 gare. Meglio di lui solo 2 vecchi bomber dell'Inter -… - Fili27Filippo : Nel segno dei bomber -