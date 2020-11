Como: arrivati sul Lario 20 nuovi carabinieri (Di lunedì 23 novembre 2020) Como, 23 novembre 2020 - Venti nuovi carabinieri, giunti ieri, sono stati destinati alla provincia di Como: 18 uomini e 2 donne, con un'età media di 23 anni, provenienti tutti dal 139° corso formativo. Leggi su ilgiorno (Di lunedì 23 novembre 2020), 23 novembre 2020 - Venti, giunti ieri, sono stati destinati alla provincia di: 18 uomini e 2 donne, con un'età media di 23 anni, provenienti tutti dal 139° corso formativo.

NelAlici : Avreste mai pensato che saremmo arrivati a questo? ?? - Luca__Pagani : @VoxDavidgarcia @ansia_tw @rubnpulido E tu mi vorresti far credere che con questo barchino, con il quale non mi fid… - Luca__Pagani : @VoxDavidgarcia @ansia_tw @rubnpulido E tu mi vorresti far credere che con questo barchino, con il quale non mi fid… - lindaeciao : RT @erretti42: Crescono anche i morti, arrivati a 202 in un solo giorno. Tra le province il maggior incremento di contagi si registra a Mil… - Caffe_Graziella : RT @erretti42: Crescono anche i morti, arrivati a 202 in un solo giorno. Tra le province il maggior incremento di contagi si registra a Mil… -

Ultime Notizie dalla rete : Como arrivati La vittoria del Como. Banchini: «Premiati disponibilità e sacrificio

In casa azzurra c’è soddisfazione, come conferma l’allenatore Marco Banchini: «Il lavoro di questi ragazzi è stato premiato anche contro l’AlbinoLeffe – spiega il tecnico, nella foto – I giocatori han ...

COMO TAVECCHIO/NEGRINI – PRC-SE: CARENZA DI PERSONALE NELLE RSA, SI FACCIA QUALCOSA AL PIU’ PRESTO!

La Cà d’Industria non è però purtroppo l’unica RSA in provincia a trovarsi in una situazione di emergenza riguardo la mancanza di personale.

In casa azzurra c’è soddisfazione, come conferma l’allenatore Marco Banchini: «Il lavoro di questi ragazzi è stato premiato anche contro l’AlbinoLeffe – spiega il tecnico, nella foto – I giocatori han ...La Cà d’Industria non è però purtroppo l’unica RSA in provincia a trovarsi in una situazione di emergenza riguardo la mancanza di personale.