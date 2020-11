"Ufficiale, Conte ha fuso il motore". Retroscena dalla pancia del governo: "Abbiamo perso tempo", addio al premier (Di domenica 22 novembre 2020) La Calabria resta ancora senza commissario alla sanità. Da indiscrezioni spunta il nome del prefetto Francesco Paolo Tronca, già commissario del comune di Roma. Ma è proprio il caso Calabria a segnalare come l'esecutivo sia in panne, fermo, con il motore fuso. La strategia del rinvio del premier, la mediazione continua e infinita, sta provocando il blocco della macchina amministrativa e la rivolta di diversi ministri. Spariti dall'orizzonte i soldi del Mes ora rischiamo di perdere pure quelli, ben più consistenti, del Recovery Fund. L'Italia, scrive il Giornale, è in ritardo. I nostri partner hanno già preparato i piani di investimento e di sviluppo da sottoporre alla Commissione, mentre a Roma si litiga sugli interventi. In questi giorni i ministeri stanno completando i vari progetti e, alla fine della prossima ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 22 novembre 2020) La Calabria resta ancora senza commissario alla sanità. Da indiscrezioni spunta il nome del prefetto Francesco Paolo Tronca, già commissario del comune di Roma. Ma è proprio il caso Calabria a segnalare come l'esecutivo sia in panne, fermo, con il. La strategia del rinvio del, la mediazione continua e infinita, sta provocando il blocco della macchina amministrativa e la rivolta di diversi ministri. Spariti dall'orizzonte i soldi del Mes ora rischiamo di perdere pure quelli, ben più consistenti, del Recovery Fund. L'Italia, scrive il Giornale, è in ritardo. I nostri partner hanno già preparato i piani di investimento e di sviluppo da sottoporre alla Commissione, mentre a Roma si litiga sugli interventi. In questi giorni i ministeri stanno completando i vari progetti e, alla fine della prossima ...

