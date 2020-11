Torino, bloccata nel traffico, giovane donna costretta a partorire in auto (Di sabato 21 novembre 2020) Una donna di 37 anni è stata “costretta” a partorire in auto. Erano le 8,20 e la donna era con il marito che stava disperatamente cercando di accompagnarla all’ospedale Sant’Anna di Torino. La donna era in travaglio ma l’auto era bloccata in un ingorgo in via Cairoli a Torino. Ad un certo punto all’auto si è affiancata una pattuglia dei carabinieri. Il marito della donna ha chiesto aiuto, spiegando la delicata situazione. “Aiuto mia moglie deve partorire ma non si va avanti con questo traffico”. “Stiamo cercando di arrivare al Sant’Anna”. I militari hanno scortato l’auto fino all’ospedale a sirene spiegate. In 10 minuti ... Leggi su baritalianews (Di sabato 21 novembre 2020) Unadi 37 anni è stata “” ain. Erano le 8,20 e laera con il marito che stava disperatamente cercando di accompagnarla all’ospedale Sant’Anna di. Laera in travaglio ma l’erain un ingorgo in via Cairoli a. Ad un certo punto all’si è affiancata una pattuglia dei carabinieri. Il marito dellaha chiesto aiuto, spiegando la delicata situazione. “Aiuto mia moglie devema non si va avanti con questo”. “Stiamo cercando di arrivare al Sant’Anna”. I militari hanno scortato l’fino all’ospedale a sirene spiegate. In 10 minuti ...

Fiorells69 : RT @Today_it: Bloccata nel traffico: donna partorisce in auto - ummiririnenti : RT @rep_torino: Torino, donna incinta bloccata nel traffico da un cantiere : il bimbo nasce in macchina [di Carlotta Rocci] - rep_torino : Torino, donna incinta bloccata nel traffico da un cantiere: il bimbo nasce in macchina [di Carlotta Rocci] [aggiorn… - Today_it : Bloccata nel traffico: donna partorisce in auto - Mbyk019285 : RT @rep_torino: Torino, donna incinta bloccata nel traffico da un cantiere : il bimbo nasce in macchina [di Carlotta Rocci] -