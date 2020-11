Qui Torino | due nazionali positivi al Coronavirus | niente Inter per loro

Leggi su intermagazine

(Di venerdì 20 novembre 2020) Due casi dialBrutte notizie per Marco Giampaolo in vista della partita di domenica contro l’. L’allenatore del, infatti, dovrò rinunciare a due giocatori causatà al, come tra l’altro sarà assente lui stesso. Ecco il comunicato del club granata che però non ha specificato i nomi dei due giocatori. “IlFootball Club comunica che due calciatori, di ritorno dagli impegni con le, sono risultatial tampone molecolare eseguito prima del rientro nel gruppo squadra al Filadelfia. I due tesserati sono già stati posti in isolamento e ora seguiranno tutte le procedure previste dal protocollo sanitario”. L'articolo proviene da ...