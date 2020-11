Live non è la D’Urso parla Maria Laura De Vitis la fidanzata di Paolo Brosio (Di venerdì 20 novembre 2020) La modella Maria Laura De Vitis è nuova fidanzata di Paolo Brosio, ospite in collegamento con “Live – Non è La D’Urso” parla del suo rapporto col fidanzato, recluso nella casa del Grande Fratello Vip . Maria Laura De Vitis ha iniziato una frequentazion” con Paolo Brosio poco prima che entrasse al Grande Fratello: “Non ho mai rilasciato dichiarazioni ha spiegato in collegamento con Barbara D’Urso, dato che è risultata positiva al covid – Ci siamo conosciuti alla fine dell’estate, poi è stato in isolamento ed entrato nella casa. Quindi non ci siamo visti molto, ma abbiamo iniziato una frequentazione. Mi ha cercata prima del reality, ... Leggi su people24.myblog (Di venerdì 20 novembre 2020) La modellaDeè nuovadi, ospite in collegamento con “– Non è Ladel suo rapporto col fidanzato, recluso nella casa del Grande Fratello Vip .Deha iniziato una frequentazion” conpoco prima che entrasse al Grande Fratello: “Non ho mai rilasciato dichiarazioni ha spiegato in collegamento con Barbara, dato che è risultata positiva al covid – Ci siamo conosciuti alla fine dell’estate, poi è stato in isolamento ed entrato nella casa. Quindi non ci siamo visti molto, ma abbiamo iniziato una frequentazione. Mi ha cercata prima del reality, ...

StefanoGuerrera : comunque lo diciamo che la nuova formula per i live di #xf2020 con gli inediti presentati fin da subito, all’inizi… - Benji_Mascolo : Si i live mi mancano tanto!!! Tantissimo!! Ma musica non ho mai smesso di farla.. scrivo e registro anche qui, nei… - XFactor_Italia : È stato un terzo Live tosto e ricco di emozioni?? Per scoprire cosa è successo nel backstage di #XF2020 non perdete… - GFucci58 : RT @marcobrown55: L’intero album! Ci pensavo stamattina ???? è uscito da più di un anno ormai e non l’abbiamo sentito live ancora... - norrisclerc : CALLUM ILOTT NON PUOI FARE LA LIVE IN CONTEMPORANEA CON LANDO. -