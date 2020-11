La Francia ha superato il picco di contagi della seconda ondata (Di venerdì 20 novembre 2020) Lo indica indica l'agenzia sanitaria Sante' publique France che invita, però, a mantenere le misure di prevenzione Leggi su tg.la7 (Di venerdì 20 novembre 2020) Lo indica indica l'agenzia sanitaria Sante' publique France che invita, però, a mantenere le misure di prevenzione

romi_andrio : RT @italiadati: E ora abbiamo superato anche la Francia, per decessi giornalieri. #COVID19 - siddartha87 : @PornoNoblogs fa certamente impressione dal punto di vista umano. In valore assoluto ieri la Francia ci ha superato… - aldoceccarelli : RT @italiadati: E ora abbiamo superato anche la Francia, per decessi giornalieri. #COVID19 -