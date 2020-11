Nba, Klay Thompson infortunio: si teme lesione tendine d'Achille (Di giovedì 19 novembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di giovedì 19 novembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

dchinellato : ???? Nico Mannion is going to the Warriors with #48. He was projected a top 10 pick a year ago ???? Nico Mannion va a… - DavideFuma : Nottata #NBA per @Eurosport_IT Recap su #NBADraft -> - AndreaRock666 : RT @dchinellato: ???? Nico Mannion is going to the Warriors with #48. He was projected a top 10 pick a year ago ???? Nico Mannion va ai Warri… - DelbonoRoberto : RT @DavideFuma: Terrificante! Mi dispiace un casino per Klay ???? #NBA #DubNation - cicciopuz : RT @dchinellato: ???? Nico Mannion is going to the Warriors with #48. He was projected a top 10 pick a year ago ???? Nico Mannion va ai Warri… -