All Together Now, Anna Tatangelo risponde a tono a Rita Pavone che tira in ballo Gigi D'Alessio

Nuova puntata di All Together Now e nuove polemiche intorno alla coppia degli Amabili. La scorsa settimana i due hanno cantato Shallow di Lady Gaga e Samantha Fantauzzi ha accusato la ragazza di non essere allo stesso livello del compagno. Ieri la stessa critica è stata fatta da una dei giudici speciali, Rita Pavone: "Siete una bella coppia nella vita e si vede che vi amate con lo sguardo. Non c'è niente di brutto se uno fa un passetto indietro e lascia l'altro il suo spazio. La potenzialità vocale di lui è superiore a quella di lei. Lui ha una voce potenzialmente discografica. Potresti andare avanti dopo All Together Now. Lavorate insieme, ma lui dovrebbe esibirsi senza la compagna". La Tatangelo non era d'accordo con la collega: "A parte che io non vedo tutta questa differenza tra i due. Ci sono ...

