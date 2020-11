Arcuri ci ricasca: pensa di non essere ripreso e si leva la mascherina in diretta da Fazio. Il web lo massacra (Di martedì 17 novembre 2020) Arcuri si leva la mascherina in tv. In diretta tv, quando crede di non essere inquadrato e ripreso. Insomma, il commissario straordinario per l’emergenza Covid ci ricasca. E in collegamento con Fabio Fazio, nell’interregno tra la diretta e la pubblicità, credendo di non essere visto, si toglie liberamente la mascherina. Il gesto non passa inosservato a telespettatori e internauti che, a valanga, irrompono sui social per rimarcare la gaffe e denunciare la mancanza di rispetto a un obbligo richiesto e condiviso dalle alte sfere dei governo con cui il commissario straordinario per l’emergenza. L’eminenza grigia che tutto controlla e tutto dispone, lavora gomito a gomito. ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 17 novembre 2020)silain tv. Intv, quando crede di noninquadrato e. Insomma, il commissario straordinario per l’emergenza Covid ci. E in collegamento con Fabio, nell’interregno tra lae la pubblicità, credendo di nonvisto, si toglie liberamente la. Il gesto non passa inosservato a telespettatori e internauti che, a valanga, irrompono sui social per rimarcare la gaffe e denunciare la mancanza di rispetto a un obbligo richiesto e condiviso dalle alte sfere dei governo con cui il commissario straordinario per l’emergenza. L’eminenza grigia che tutto controlla e tutto dispone, lavora gomito a gomito. ...

SecolodItalia1 : Arcuri ci ricasca: pensa di non essere ripreso e si leva la mascherina in diretta da Fazio. Il web lo massacra… - infoitinterno : Arcuri ci ricasca e si toglie la mascherina in tv: 'Teatrino Covid' - Italia_Notizie : Arcuri ci ricasca e si toglie la mascherina in tv: 'Teatrino Covid' -

Ultime Notizie dalla rete : Arcuri ricasca Arcuri ci ricasca e si toglie la mascherina in tv: "Teatrino Covid" ilGiornale.it Arcuri ci ricasca e si toglie la mascherina in tv: "Teatrino Covid"

A "Che tempo che fa" Domenico Arcuri pensando di non essere ripreso si è tolto la mascherina scatenando l'ira del web.

A "Che tempo che fa" Domenico Arcuri pensando di non essere ripreso si è tolto la mascherina scatenando l'ira del web.