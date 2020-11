La pandemia ci ha resi indifferenti, ci ha costretti a un inevitabile egoismo (Di lunedì 16 novembre 2020) La pandemia con le sue statistiche, i suoi grafici, la sua terribile estensione planetaria ha totalmente egemonizzato la comunicazione. In fondo la cosa è del tutto naturale. Il rischio lambisce ciascuno di noi. Ogni giorno un contagiato più vicino del più vicino di ieri. Troppo preoccupati per le conseguenze su ciascuno di noi. Per la salute. Per i rapporti sociali recisi di netto. Per la situazione economica. Cosicché ognuno non ha più occhi né orecchie che per le notizie relative al contagio da COVID 19. I riflessi di ciò si avvertono sulla qualità e l’intensità dei rapporti umani. È certamente molto più che un rischio la trasformazione con la quale oggi ognuno guarda all’altro. È positivo? Ha la moglie positiva? Insomma siamo diventati, da esseri umani , potenziali ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 16 novembre 2020) Lacon le sue statistiche, i suoi grafici, la sua terribile estensione planetaria ha totalmente egemonizzato la comunicazione. In fondo la cosa è del tutto naturale. Il rischio lambisce ciascuno di noi. Ogni giorno un contagiato più vicino del più vicino di ieri. Troppo preoccupati per le conseguenze su ciascuno di noi. Per la salute. Per i rapporti sociali recisi di netto. Per la situazione economica. Cosicché ognuno non ha più occhi né orecchie che per le notizie relative al contagio da COVID 19. I riflessi di ciò si avvertono sulla qualità e l’intensità dei rapporti umani. È certamente molto più che un rischio la trasformazione con la quale oggi ognuno guarda all’altro. È positivo? Ha la moglie positiva? Insomma siamo diventati, da esseri umani , potenziali ...

