Katia Follesa ha pubblicato su Instagram una FOTO in cui mostra di essere dimagrita molto: i fan si scatenano nei commenti. Reduce da una stagione al fianco di Piero Chiambretti,… Questo articolo Katia Follesa, che le è successo? Magrissima, fan scatenati – FOTO è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it.

Reduce da una stagione al fianco di Piero Chiambretti, Katia Follesa è ormai uno dei volti più amati della televisione italiana. Fin dal suo debutto in televisione in coppia con Valeria Graci la ...

Gli hater si scatenano contro Katia Follesa: "Troppo magra, non fai più ridere"

Katia Follesa vittima degli insulti degli hater. Il motivo? Ha perso "troppo peso". Ecco i fatti: la celebre comica di Zelig posta su Instagram una foto che la ritrae in fucsia e in splendida forma.

