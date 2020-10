Calciomercato Juventus, Pirlo in bilico: già scelto il sostituto (Di venerdì 30 ottobre 2020) Calciomercato Juventus, Pirlo in bilico: già scelto il sostituto in caso di risultato negativo nel prossimo turno di campionato. Non sono esclusi a questo punto colpi di scena già nel corso dei prossimi giorni in casa bianconera. In casa Juventus sono ore caldissime dopo la pesante sconfitta interna contro il Barcellona nella seconda giornata della … L'articolo Calciomercato Juventus, Pirlo in bilico: già scelto il sostituto proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 30 ottobre 2020)in: giàilin caso di risultato negativo nel prossimo turno di campionato. Non sono esclusi a questo punto colpi di scena già nel corso dei prossimi giorni in casa bianconera. In casasono ore caldissime dopo la pesante sconfitta interna contro il Barcellona nella seconda giornata della … L'articoloin: giàilproviene da Inews.it.

ParticipioPart : RT @Mary1Boom: Diego: Regalo? La fine del virus e lo scudetto per il Napoli.?? C’è gente che si vanta di aver giocato nel Barcellona, nel R… - 80AirasoR80 : RT @Mary1Boom: Diego: Regalo? La fine del virus e lo scudetto per il Napoli.?? C’è gente che si vanta di aver giocato nel Barcellona, nel R… - raffaele_avella : RT @Mary1Boom: Diego: Regalo? La fine del virus e lo scudetto per il Napoli.?? C’è gente che si vanta di aver giocato nel Barcellona, nel R… - TuttoJuve24 : ??La #Juventus torna a sperare ??#Pogba non rinnova con il #ManchesterUnited. #Juve #calciomercatojuventus - Danila9631 : RT @Mary1Boom: Diego: Regalo? La fine del virus e lo scudetto per il Napoli.?? C’è gente che si vanta di aver giocato nel Barcellona, nel R… -