Uomini e Donne | che fine ha fatto Anna Tedesco? – Cambiamento di vita dopo il Trono over

E' stata, per lungo tempo, tra le dame più amate del Trono over di Uomini e Donne. Chioma bionda e fisico mozzafiato, Anna Tedesco ha fatto girare la testa a molti cavalieri, tuttavia è uscita di scena in sordina e senza aver trovato l'amore. Ma oggi che fine ha fatto Anna Tedesco? Sono molti i fan della dama che se lo domandano e che continuano a seguirla con grande interesse sui social. Non sappiamo a cosa esattamente sia dovuta l'uscita di scena dal Trono over di Uomini e Donne di Anna Tedesco. L'ex dama, infatti, è sempre stata tra le protagoniste ...

