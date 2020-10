Arbitri Serie B, Venezia-Empoli a Valeri. Lecce-Pescara ad Amabile (Di giovedì 29 ottobre 2020) ROMA - L' Aia ha reso noti i nominativi degli Arbitri che dirigeranno le gare valide per la 6ª giornata di andata del campionato di Serie B in programma sabato 31 ottobre. ASCOLI - PORDENONE h. ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 ottobre 2020) ROMA - L' Aia ha reso noti i nominativi degliche dirigeranno le gare valide per la 6ª giornata di andata del campionato diB in programma sabato 31 ottobre. ASCOLI - PORDENONE h. ...

TORINO - L'Aia ha comunicato i nomi degli arbitri che dirigeranno le gare valide per la 6ª giornata di andata del campionato di Serie B in programma sabato 31 ottobre.

