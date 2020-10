Grease | cast | trama e curiosità del dance movie cult con John Travolta

Leggi su tvzap.kataweb

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Mercoledì 28 ottobre va in onda in prima serata su Italia Uno, dalle 21.20 in poi, il classicone anni 70 (ma ambientato nei 50), una delle pellicole che ha consacrato il mito di, dato fama imperitura a Olivia Newton-e affascinato una quantità inverosimile di persone, tutte rapite dalla visione di questo musical di enorme successo.Proprio lo scorso anno cadeva il quarantennale dell’uscita in sala e sono state fatte grandi celebrazioni. Reunion deldiper i 40 anni,: ‘È la mia gioia più bella’trailerDurante l’estate Danny Zuko, il leader dei Thunderbirds, una banda di studenti ...