Da Salerno a Montoro per rubare birre | denunciato e multato

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSi era spostato dalla provincia die, giunto a, cercava di impossessarsi di varie bottiglie di birra. I Carabinieri della Compagnia di Solofra, impegnati in servizi di controllo del territorio, al fine di garantire sicurezza e rispetto della legalità, sono intervenuti in un noto supermercato dove era stata segnalata la presenza dello straniero 22enne, che all’esito della perquisizione è stato trovato in possesso della merce appena rubata, occultata sotto all’abbigliamento indossato al fine di eludere i controlli all’uscita del negozio. Alla luce delle evidenze emerse, per il predetto, è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, nonché la contestazione della sanzione prevista dall’Ordinanza del ...