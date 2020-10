Napoli | taxi in protesta | autisti in Piazza del Plebiscito | la situazione

(Di martedì 27 ottobre 2020), anche i tassisti in. La categoria sociale chiede maggiori tutele lavorative alla luce degli ultimi provvedimenti presenti nel DPCM. Questa ulteriore chiusura ha complicato notevolmente il lavoro dei conducenti. Annunciato lo sciopero nazionale di categoria per il 6 novembre. Il nuovo DPCM ha portato con sé innumerevoli polemiche che sono sfociate nel malcontento … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Agenzia_Ansa : Continua a #Napoli la protesta contro il #dpcm e il governatore @VincenzoDeLuca . In migliaia sotto la… - Agenzia_Ansa : #coronavirus Sale la tensione a #Napoli, fermato un manifestante. Scontri con le forze dell'ordine a #Milano,… - Agenzia_Ansa : #coronavirus sale l'#allerta del #Viminale 'rischio tensioni sociali'. Monta la #protesta, in centinaia nelle piazz… - sadie96_maria : RT @claudiomontar: Ma la protesta dei taxi di Napoli ? Almeno questa si può evitare di associarla superficialmente alla camorra? - claudiomontar : Ma la protesta dei taxi di Napoli ? Almeno questa si può evitare di associarla superficialmente alla camorra? -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli taxi

In piazza a far sentire le loro ragioni i sindacati Unimpresa, sitan, Atn, Uritaxi, federartaxi, orsa taxi Napoli. A giudizio dei tassisti la chiusura alle 18 dei ristoranti finisce per rappresentare ...Circa cento tassisti sono in piazza del Plebiscito, nel cuore di Napoli, per protestare contro le restrizioni stabilite dall'ultimo Dpcm. Secondo i tassisti la chiusura dei ristoratori dalle 18 è un ...