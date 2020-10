A Varsavia sono state fermate 278 persone durante una manifestazione contro le restrizioni per la pandemia (Di domenica 25 ottobre 2020) La polizia di Varsavia ha detto di avere fermato 278 persone sabato, durante una manifestazione organizzata da alcune migliaia di persone per protestare contro le nuove restrizioni per arginare la pandemia da coronavirus decise dal governo polacco. Un portavoce della Leggi su ilpost (Di domenica 25 ottobre 2020) La polizia diha detto di avere fermato 278sabato,unaorganizzata da alcune migliaia diper protestarele nuoveper arginare lada coronavirus decise dal governo polacco. Un portavoce della

