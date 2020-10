Romulus | il trailer in italiano e in protolatino della serie di Matteo Rovere dal 6 novembre su Sky

Leggi su dituttounpop

(Di venerdì 23 ottobre 2020), trama, cast enuovadi Sky e, dal 6su Sky Atlantic e Now TV Dopo un’anteprima alla Festa del Cinema di Roma, la nuovadel regista, debutterà su Sky Atlantic e in streaming su Now TV, il prossimo 6alle 21:15. Oggi Sky ha rilasciato il primoesteso, sia inche in proto-latino con sottotitoli, così come laandrà in onda col doppio audio aè unatv composta da 10 episodi, ed è prodotta da Sky con Cattleya e ...