Pestaggio di Lanciano | cinque ragazzi individuati dai carabinieri “Tredicenne ha sferrato il pugno al 18enne finito in coma”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sono statidaidella Compagnia di(Chieti) igiovani che avrebbero partecipato all’aggressione, nella notte tra sabato e domenica ell’area dell’ex stazione ferroviaria Sangritana, a un, ora ricoverato all’ospedale di Pescara in prognosi riservata, in coma farmacologico dopo essere stato sottoposto a intervento chirurgico per ridurre un ematoma e bloccare un’emorragia. Giuseppe Pio D’Astolfo è stato colpito da unmentre era con due amici in centro a, in una zona dove, nel fine settimana la sera si ritrovano molti giovani. Isono tutti cittadini italiani appartenenti alla stessa famiglia rom. A sferrare, secondo la prima ...