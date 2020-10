Human Technopole, 5 mln ai giovani ricercatori: borse di studio da 500mila euro l’anno (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Un programma per mettere le risorse e le infrastrutture di Human Technopole a disposizione di giovani ricercatori all’inizio della propria carriera incentivandoli a sviluppare in Italia i propri progetti scientifici. Questo l’obiettivo del bando lanciato da Human Technopole, l’istituto italiano di ricerca per le scienze della vita, in collaborazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca. La prima edizione dell’Early Career Fellowship Programme di Human Technopole permette a cinque giovani scienziati di competere per una borsa di studio di 200.000 euro all’anno per cinque anni, per un investimento complessivo di 5 milioni di euro. Il ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Un programma per mettere le risorse e le infrastrutture dia disposizione diall’inizio della propria carriera incentivandoli a sviluppare in Italia i propri progetti scientifici. Questo l’obiettivo del bando lanciato da, l’istituto italiano di ricerca per le scienze della vita, in collaborazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca. La prima edizione dell’Early Career Fellowship Programme dipermette a cinquescienziati di competere per una borsa didi 200.000all’anno per cinque anni, per un investimento complessivo di 5 milioni di. Il ...

