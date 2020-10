Gruppo Credem e Top Employers Institute presentano i trend del settore HR nel 2020

Leggi su tpi

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il, tra i principali e più solidi istituti bancari italiani, ha collaborato con Top, l’ente che certifica a livello globale l’eccellenza in ambito HR, per la realizzazione della ricerca HRche presenta le tendenze più significative e attuali delle risorse umane emerse nell’anno corrente. I risultati sono stati presentati ieri, martedì 20 ottobre, nel corso di un evento in streaming a cui hanno partecipato oltre 200 persone. Nel corso dell’incontro sono stati affrontati temi quali leadership diffusa, nuove strategie di assunzione e gestione del personale, soluzioni condivise di crescita armonica e sostenibile delle persone nelle organizzazioni. Più in dettaglio sono state presentate le ...