Emergenza Covid | in Campania torna l’autocertificazione | sarà necessaria per spostarsi tra province

L'ultima ordinanza nel presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, è arrivata nella tarda serata di ieri, con il governatore campano che ha deciso di bloccare gli spostamenti interprovinciali e sancire il coprifuoco dalle ore 23 alle ore 5 del mattino. De Luca lo aveva anticipato già nel primo pomeriggio di ieri: "Volevamo partire dall'ultimo …"

AGI - Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, assicura che il governo conferma le stima di crescita della Nadef nonostante la seconda ondata di Covid-19 e ritiene che lo scenario per il 2021 pot ...

L’allarme virus nella Rsa di Asciano Scontro tra il sindacato e l’Asl

Fuoco incrociato della Cgil, con il sindacato pensionati Spi e la Funzione Pubblica di Siena, sulla gestione dell’emergenza Covid nelle Rsa. Il riferimento va in particolare alla struttura sanitaria d ...

