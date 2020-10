Disabili, la Lombardia blocca le visite di famigliari e caregiver a strutture residenziali. L’appello: “Così rischiano l’isolamento totale” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Migliaia di persone con Disabilità ospiti nei centri residenziali per motivi di sicurezza non potranno più ricevere le visite di parenti e assistenti personali. Regione Lombardia, con l’ordinanza n.619 del 15 ottobre 2020, ha stabilito il divieto di accesso fino al 6 novembre non solo nelle Rsa ma anche all’interno, ad esempio, delle Residenze sanitarie per Disabili (Rsd) e delle Comunità socio sanitarie (Css). Una decisione presa per motivi di sicurezza che però, lasciando soggetti fragili senza la possibilità di incontrare familiari o amici, rischia di compromettere situazioni già molto delicate. La scelta del Pirellone ha provocato la reazione delle associazioni che hanno inviato una lettera-appello per chiedere all’ente presieduto da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Migliaia di persone contà ospiti nei centriper motivi di sicurezza non potranno più ricevere ledi parenti e assistenti personali. Regione, con l’ordinanza n.619 del 15 ottobre 2020, ha stabilito il divieto di accesso fino al 6 novembre non solo nelle Rsa ma anche all’interno, ad esempio, delle Residenze sanitarie per(Rsd) e delle Comunità socio sanitarie (Css). Una decisione presa per motivi di sicurezza che però, lasciando soggetti fragili senza la possibilità di incontrare familiari o amici, rischia di compromettere situazioni già molto delicate. La scelta del Pirellone ha provocato la reazione delle associazioni che hanno inviato una lettera-appello per chiedere all’ente presieduto da ...

