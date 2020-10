Suicide Squad | David Ayer ha rivisto la sua versione | Era fantastica!

(Di lunedì 19 ottobre 2020)ha rivelato di aver, dopo molto tempo, la sua primadi, definista "assolutamente fantastica".ha rivelato via Twitter di averla suadia distanza di anni e di averla trovata assolutamente fantastica. Il regista ha infatti ammesso di aver affrontato e accettato le critiche e di aver avuto solo qualche giorno fa il coraggio di rivedere il primo montaggio del film tratto dai fumetti della DC. Due giorni fa su Twitter il registaha scritto: "Ho incassato i colpi come un bravo soldato quando il montaggio voluto dallo studio è stato distribuito. Sono fatto ...

Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Aquaman e Cyborg nel trailer remake in 16-Bit dello Snyder Cut del film Justice League.