Coronavirus Italia, bollettino del 18 ottobre: 11.705 nuovi casi su 146.541 tamponi (Di domenica 18 ottobre 2020) Sono 11.705 i nuovi contagi da Coronavirus registrati in 24 ore in Italia, in aumento rispetto ai 10.925 di ieri. Sono di meno, invece, i tamponi eseguiti: 146.541, mentre ieri avevano toccato la cifra record di 165.837. Sono 69 i morti, 45 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 18 ottobre sulla situazione Coronavirus in Italia (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LE GRAFICHE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 2.975, poi la Campania con 1.376, il Lazio con 1.198 e il Piemonte con 1.123. Cresce il numero dei pazienti ricoverati in terapia ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 18 ottobre 2020) Sono 11.705 icontagi daregistrati in 24 ore in, in aumento rispetto ai 10.925 di ieri. Sono di meno, invece, ieseguiti: 146.541, mentre ieri avevano toccato la cifra record di 165.837. Sono 69 i morti, 45 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 18sulla situazionein(AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LE GRAFICHE). Isono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 2.975, poi la Campania con 1.376, il Lazio con 1.198 e il Piemonte con 1.123. Cresce il numero dei pazienti ricoverati in terapia ...

Corriere : Crisanti: «In Italia si è sbriciolato il sistema di controllo sul virus» - fattoquotidiano : Coronavirus, “in Svezia niente obblighi e più distanziamento naturale, un metodo che in Italia non avrebbe funziona… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 10.925 nuovi casi in un giorno e 47 morti #CORONAVIRUS - KenessonS : RT @ResistanceItaly: Coronavirus, ultime notizie in Italia: altri 11.705 casi e 69 vittime. Ricoveri +514, terapie intensive +45 @sole24ore… - AlessioPagliacc : RT @Antonio_Tajani: Se si fosse utilizzato il #Mes l’Italia sarebbe in grado di affrontare la nuova emergenza #coronavirus con sanità e tra… -